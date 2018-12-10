Перенос физического сервера Linux на виртуальную машину VMware

Требования к ova/ovf файлам:
- Hardware Version машины не выше 11;
- Тип дисков scsi.

Создание образа диска с помощью утилиты dd

С помощью следующей команды сделайте копию вашего жесткого диска:

dd if=/dev/sda of=/mnt/backup/sda.img bs=8M conv=sync,noerror
  • if=/dev/sda - копируем весь жесткий диск sda;
  • of=/mnt/backup/sda.img - копируем в /mnt/backup/sda.img, где каталог /mnt/backup точка монтирования диска, на котором будет содержаться образ;
  • bs=8M - задаем размер кэша жесткого диска для ускорения процедуры копирования (иначе данные будут сбрасываться малыми порциями по 512 байт);
  • conv=sync,noerror - указываем dd на необходимость копирования по типу бит-в-бит с игнорированием ошибок чтения.

Примечание: на целевом диске должно быть достаточно места, т.е. не менее того объема, который занимает исходный диск.

Конвертация образа в формат vmdk

Для конвертации образа жесткого диска из формата img в формат vmdk, разработанного компанией VMware в качестве образа диска для своих виртуальных машин, будем использовать утилиту qemu-img. Утилита входит в состав системы эмуляции qemu. Для установки выполните следующую команду.

Для Ubuntu, Debian: apt-get install qemu

Для CentOS: yum install qemu-img

Для конвертации выполните следующую команду: qemu-img convert -o compat6 sda.img -O vmdk vmware.vmdk

Где:
sda.img - путь до исходного файла в формате img;
vmware.vmdk - путь до целевого файла в формате vmdk, который будет создан.

Примечание: на целевом диске должно быть достаточно места, т.е. не менее того объема, который занимает исходный файл.

Конвертация диска в формат ovf

Установите на своем локальном компьютере программу VMware Workstation, которую можно скачать с сайта компании VMware после регистрации.

Go to Downloads

После установки приложения откройте его, и создайте новую виртуальную машину.

Typical (recommended)

При выборе способа установки операционной системы выберете “Установить операционную систему позже”.

I will install the operating system later

Выберете тип операционной системы “Linux” и вашу версию.

Select a Guest Operating system

Введите имя и путь до Вашей виртуальной машины.

Name the Virtual Machine

На следующем шаге предлагается выбрать размер жесткого диска, т. к. мы будем подключать к виртуальной машине другие диски, которые мы ранее конвертировали, то в поле “Максимальный размер диска”, можно указать любое число. Позднее этот диск будет удален.

Split virtual disk into multiple files

После создания виртуальной машины, перейдите в меню виртуальной машины и выберите “Изменение параметров виртуальной машины”.

Edit virtual machine setting

В открывшемся окне с помощью кнопки “Add” добавим наш жесткий диск.

Add

Выберете “Жесткий диск”.

Hard Disk

Выберете тип вашего жесткого диска.

SCSI(Recommended)

Выберете пункт “Использовать существующий виртуальный диск”.

Use an existing virtual disk

Укажите путь до файла, который получился в результате конвертации.

Select an existing disk

Примечание: Вы можете добавить несколько конвертированных виртуальных жестких дисков.

Далее нужно удалить диск, добавленный при создании виртуальной машины. Выберете из списка нужный диск, и с помощью кнопки “Удалить” удалите.

Hard Disk(SCSI)-Удалить

Сохраните внесенные изменения.
Теперь включите созданную машину для проверки корректности данных.

Start up this guest operating system

Чтобы сконвертировать вашу машину в файл формата ovf в верхнем горизонтальном меню выберете “Файл” -> “Экспорт в OVF”. В открывшемся окне укажите директорию для сохранения файла. Начнется процесс конвертации.

Процесс конвертации

 
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